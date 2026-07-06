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Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Brand mehrerer Mülltonnen greift auf Gebäudekomplex über - Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung

Worms (ots)

In der Nacht zum Samstag, 04.07.2026, kam es gegen 01:05 Uhr in der Wilhelmstraße in Alzey zum Brand mehrerer Mülltonnen. Das Feuer griff nach bisherigen Erkenntnissen im weiteren Verlauf auf einen angrenzenden Gebäudekomplex über. Durch den Brand entstand erheblicher Sachschaden. Unter anderem wurden das Einfahrtstor einer Tiefgarage sowie ein im Erdgeschoss gelegenes Friseurgeschäft beschädigt. Zudem führte die starke Rauchentwicklung zu einer erheblichen Rauchbeaufschlagung des Gebäudes. Insgesamt mussten 22 Bewohner ihre Wohnungen vorübergehend verlassen; diese waren zunächst nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Stand wird wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt.

Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 45 der Kriminalinspektion Worms unter 06731 911-2633 oder per E-Mail an KIWorms.K45.Alzey@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt auch die Polizeiinspektion Alzey unter 06731 911-2500 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms

Telefon: 06241 852-2302

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

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