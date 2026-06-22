Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Verkehrsunfall aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit - eine Leichtverletzte

Kirchheimbolanden (ots)

Am Sonntag, 21.06.2026, kam es gegen 00:30 Uhr in der Uhlandstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde und erheblicher Sachschaden entstand.

Ein 18 jähriger Pkw Fahrer befuhr die Uhlandstraße aus Richtung Gartenstraße in Fahrtrichtung Hitzfeldstraße. Innerhalb der abknickenden Vorfahrtsstraße verlor der Fahrer in einer langgezogenen Linkskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Lichtmast. Durch die Wucht des Aufpralls verbog sich der Mast und prallte gegen die Werbetafel eines nahegelegenen Einkaufsmarktes.

Im Fahrzeug lösten die Airbags aus. Die Beifahrerin erlitt hierbei Schmerzen im Bauch und Brustbereich und wurde durch den Rettungsdienst mit leichten Prellungen in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw des 18 Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

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