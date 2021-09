Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Unfallbeteiligte vorsorglich ins Klinikum

Bild-Infos

Download

Worms (ots)

Gestern Mittag prallten in Worms-Herrnsheim zwei PKW zusammen und waren nicht mehr fahrbereit. Durch den Verkehrsunfall wurden die Insassen nach ersten Feststellungen zwar nicht verletzt, dennoch vorsorglich zur Untersuchung ins Klinikum gebracht. Die 42-jährige Wormserin wollte gegen 12:00 Uhr mit Ihrem PKW aus der Wildstraße nach links in die Straße Am Krankenhaus abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt der von links kommenden 26-Jährigen, wodurch es im Einmündungsbereich zum Unfall kam. Die PKW wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell