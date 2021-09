Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Stromkabel sichergestellt - Polizei sucht Tatort

Bereits am Freitag, dem 03.09.2021 wurde die Polizei Worms auf zwei Personen aufmerksam gemacht, die auf einem Feldweg mit einer größeren Menge Stromkabel hantierten. Unweit des Kieswerks zwischen WO-Herrnsheim und WO-Abenheim traf die Streife gegen 06:00 Uhr auf zwei Wormser (31 und 36 Jahre), welche mit Fahrrädern samt Anhänger unterwegs waren und sich in der Dunkelheit an den besagten Stromkabeln zu schaffen machten. Die Kabel wurden sichergestellt, ebenso das Fahrrad des 36-Jährigen, welches nach Prüfung der Rahmennummer als gestohlen gemeldet war. Da die Herkunft der Kabel bislang nicht geklärt werden konnte und davon ausgegangen wird, dass diese gestohlen wurden, hofft die Polizei nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

