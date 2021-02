Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall zwischen Pkw und 7-jährigem Kind am 26.02.2021 in Worms

Worms (ots)

Eine 58-jährige Verkehrsteilnehmerin aus dem Landkreis Alzey-Worms befährt mit ihrem Pkw am Freitag, dem 26.02.2021 gegen 15:20 Uhr die Gaustraße aus Richtung Gautunnel kommend, in Fahrtrichtung Von-Steuben-Straße in Worms. Hinter der Kreuzung Gaustraße/ Grenzstraße möchte ein Vater mit seinem 7-jährigen Sohn die Straße über eine Fußgängerfurt bei Grün anzeigender Lichtzeichenanlage überqueren. Die 58-jährige habe laut Zeugen das für sie anzeigende Rotlicht missachtet und das aus ihrer Sicht von links nach rechts laufende Kind erfasst. Der Junge wird durch den Aufprall gegen einen auf der entgegengesetzten Fahrbahn, ordnungsgemäß bei Rot wartenden, Pkw geschleudert. Der Junge wird leicht verletzt und erleidet Prellungen am Bein. Er wird durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw der Unfallverursacherin entsteht leichter Sachschaden.

