Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Widerstand nach durchzechter Nacht, Festnahme aufgrund internationalem Haftbefehl

Worms (ots)

Am 03.10.2020, gegen 10:00 Uhr, meldet eine 36-jährige Wormserin, dass ihre 37-jährige Freundin und sie beim Feiern am 02.10.2020 einen Mann kennengelernt haben, der bei ihnen übernachtet habe und nun die Wohnung nicht verlassen möchte. Nach dem eintreffen der Polizei zeigt sich der alkoholisierte Mann, ein 27-jähriger Wormser, unkooperativ und teilweise aggressiv gegenüber den Kollegen. Zunächst verlässt er die Wohnung, versucht dann allerdings mit seinem PKW wegzufahren. Beim Versuch dies zu unterbinden leistet der 27-jährige Widerstand gegen die Maßnahme, beleidigt und bedroht die eingesetzten Beamten. Der Mann wurde daraufhin zunächst in Gewahrsam genommen und zur Polizeiinspektion Worms verbracht. Eine Überprüfung des 27-jährigen ergab, dass er mit internationalem Haftbefehl gesucht wird, daher wurde ihm die vorläufige Festnahme erklärt und er wird dem zuständigen Richter vorgeführt.

