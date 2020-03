Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Osthofen - Betrunkene Unfallverursacherin spukt und beleidigt

Worms (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 19:30 Uhr verursachte eine betrunkene Autofahrerin in der Ludwig-Schwamb-Straße einen Verkehrsunfall und gab sich gegenüber den einschreitenden Polizeibeamten renitent. Zunächst kam es in der Friedrich-Ebert-Straße durch das Fahrverhalten der 36-jährigen Osthofenerin fast zu einem Unfall, nachdem sie beim Linksabbiegen in die Ludwig-Schwamb-Straße dem Gegenverkehr den Vorrang nahm und dieser abbremsen musste. Dann stoppte sie ihr Fahrzeug plötzlich, fuhr rückwärts und prallte dabei auf den folgenden PKW und verursachte Sachschaden. Wie zeitgleich mitgeteilt worden war, habe der PKW auf der Fahrt zwischen Westhofen und Osthofen auch mehrere Fahrbahnbegrenzungspfosten beschädigt. Der Atemalkoholtest bestätigte den alkoholisierten Eindruck der Frau: 2,5 Promille. Während der Blutprobe wurde sie dann renitent, trat um sich und versuchte die Polizeikräfte anzuspucken und beleidigte diese.

