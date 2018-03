POL-PDWO: Einbruch in Einfamilienhaus

Worms (ots) - In der Zeit zwischen Sonntag, 25.02.2018, und Mittwoch, 28.02.2018, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Julius-Leber-Straße ein. Sie zertrümmerten mit Steinen zwei Fenster im Erdgeschoss auf der Rückseite des Hauses und stiegen so in das Haus ein. Entwendet wurden Schmuck von noch unbekanntem Wert sowie zwei Hörgeräte. Zeugen werden gebeten, Hinweise an die Polizei Worms unter der Telefonnummer 06241 - 852 0 zu melden.

