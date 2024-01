Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Öffentlichkeitsfahndung nach Raubüberfall auf eine 86-jährige Frau auf dem Parkplatz der Kreissparkasse in Birkenfeld

Birkenfeld (ots)

Nach einem Raubüberfall am Montag, 18. Dezember 2023, gegen 11.30 Uhr, auf eine 86-jährige Frau auf dem Parkplatz der Kreissparkasse in Birkenfeld fahndet die Polizei nun mit Fotos nach dem Täter. Der Täter wollte am Samstag, 23.Dezember 2023, gegen 15 Uhr, mit der geraubten EC-Karte in der Kreissparkasse in Birkenfeld Bargeld abheben. Hierbei entstanden die Aufnahmen von ihm.

Täterbeschreibung:

-männlich -ca. 18-25 Jahre -ca. 175-180 cm -schwarzer Mantel mit braunem Fellbesatz an der Kapuze -dunkle Jogginghose mit weißem Aufdruck "NIKE AIR" und "NIKE"-Symbol -weiße Schuhe

Die Ermittlungen werden von der Kriminalinspektion Idar-Oberstein geführt. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen zu der Tat oder dem Täter an die Kriminalinspektion Idar-Oberstein unter 06781-5610 oder an die Polizeiinspektion Birkenfeld unter 06782-9910 zu wenden.

Fahndungsfotos und weitere Informationen unter: https://s.rlp.de/U6r3E

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell