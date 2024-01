Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Diebstahl aus PKW - Zeugen gesucht

Trier (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, den 17. Januar, 23 Uhr, bis Freitag, den 19. Januar, 8:45 Uhr brachen unbekannte Täter in einen abgestellten PKW in einer Tiefgarage der Güterstraße in Trier ein. Die Verdächtigen schlugen das Fenster der hinteren Beifahrertür ein und entwendeten einen Laptop.

Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779 2290.

