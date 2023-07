Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Gleich zwei versuchte Aufbrüche von Geldausgabeautomaten (GAA) scheiterten in der Nacht

Salmtal / Badem (ots)

In der Nacht zum heutigen Mittwoch versuchten zurzeit unbekannte Täter an die GAA in gleich zwei Volksbankfilialen zu gelangen.

Der erste Einbruchsalarm erreichte die Polizeiinspektion Wittlich um 2.12 Uhr aus der Volksbankfiliale in Salmtal.

Eine Zeugin meldete kurz darauf Einbruchsgeräusche und das Wegfahren eines Fahrzeugs. Die Einsatzkräfte vor Ort stellten fest, dass die Täter die Glastür zum Vorraum der Filiale eingeschlagen hatten. An dem GAA wurden jedoch keine Manipulationen festgestellt. Aufgrund der nur kurzen Verweildauer im Gebäude ist davon auszugehen, dass die Täter durch die Sicherheitsvorkehrungen der Bank abgeschreckt wurden.

Bereits um 2.32 Uhr ging ein weiterer Einbruchsalarm, diesmal bei der Polizeiinspektion Bitburg, ein. Ausgelöst wurde dieser in der Volksbankfiliale in Badem.

Auch hier stellten die eintreffenden Polizeikräfte fest, dass die Täter bereits unverrichteter Dinge geflüchtet waren. Hier hatten sie ebenfalls die gläserne Eingangstür aufgebrochen. Offenbar hatten sie unmittelbar nach dem Eindringen erkannt, dass sie auch hier keinen Erfolg haben würden, denn sie hatten sich gleichfalls nicht an dem GAA zu schaffen gemacht.

In keinem der Fälle kamen Sprengstoffe zum Einsatz. Erste Zeugenhinweise deuten darauf hin, dass die Täter mit einem hoch motorisierten Fahrzeug mit gestohlenem BIT-Kennzeichen unterwegs waren.

Aufgrund der Tatumstände schließt die Polizei einen Tatzusammenhang nicht aus. Die Kriminalpolizei Trier erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 0651/9779-2290.

