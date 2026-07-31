Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Globus Baumarktes in Hermeskeil

Hermeskeil (ots)

Am Dienstag, den 21.07.2026, zwischen ca. 14 und 16 Uhr, kam es auf dem Parkplatzgelände des Globus Baumarktes in der Römerstraße in Hermeskeil zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte der Unfallverursacher vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Peugeot 307 der Geschädigten an der rechtsseitigen Fahrzeugfront und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug könnte es sich eventuell um einen weißen PKW handeln. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil in Verbindung zu setzen.

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