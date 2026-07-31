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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Laurentiuskapelle in Trittenheim - erneut Pflastersteine herausgehoben

Schweich (ots)

Trittenheim, 31.07.2026 - In der Nacht von Donnerstag, 30.07.2026, 14:00 Uhr, auf Freitag, 31.07.2026, 06:45 Uhr, wurden an der Laurentiuskapelle in Trittenheim rund 3 Quadratmeter Pflastersteine herausgehoben. Laut Gemeindeangaben handelt es sich bereits um den dritten derartige Vorfall innerhalb der letzten sechs Wochen.

Die herausgehobenen Steine wurden anschließend in den angrenzenden Weinberge in Richtung der B53 geworfen.

Die Polizeiinspektion Schweich bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, die Polizei zu kontaktieren. Hinweise können per Mail an pischweich@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06502/9157-0 mitgeteilt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich

Telefon: 06502/9157-0
E-Mail: PISchweich(at)polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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