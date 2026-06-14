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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW

Baumholder (ots)

Im Zeitraum vom 12.06.2026, 18:00 Uhr, bis 13.06.2026, 11:50 Uhr, kam es in der Straße Auf Pfadsbach in Baumholder zu einer Beschädigung an einem dort geparkten PKW der Marke VW. Durch einen bislang unbekannten Täter wurde die Windschutzscheibe des Fahrzeugs zerkratzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Baumholder in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Baumholder

Telefon: 06783-9910
pibaumholder@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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