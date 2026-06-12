Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugen gesucht!

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Rhaunen (ots)

Zwischen dem 31. Mai 2026, 21 Uhr bis 1. Juni 2026, 11 Uhr besprühte ein bislang unbekannter Täter eine Garagenwand in der Hauptstraße, Höhe Hausnummer 33 in Rhaunen mit einem großflächigen, auffälligen Graffiti.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu einer verdächtigen Person im oben genannten Zeitraum im Bereich der Hauptstraße in Rhaunen machen könnten. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

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