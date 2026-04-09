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POL-PDTR: Diebstahl eines Kunstwerks am Gut Avelsbach - Polizei bittet um Hinweise

POL-PDTR: Diebstahl eines Kunstwerks am Gut Avelsbach - Polizei bittet um Hinweise
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Trier (ots)

Am Montag den 26. Januar 2026, zwischen 09:00 Uhr und 09:15 Uhr, kam es auf dem Gelände des Gutes Avelsbach in Trier zu einem Diebstahl eines Kunstwerks.

Nach bisherigen Erkenntnissen begegnete eine Mitarbeiterin in diesem Zeitraum auf der Zufahrtsstraße zum Gut einem größeren LKW mit Auflieger und Ladekran. Das Fahrzeug wurde als grau/beige beschrieben und ähnelte einem klassischen Schrott-LKW. Auf der Ladefläche befand sich das Kunstwerk "Heuballen", welches zuvor auf dem Gelände ausgestellt war.

Da zunächst von einer berechtigten Abholung ausgegangen wurde, erfolgte keine unmittelbare Meldung. Erst im Nachgang stellte sich heraus, dass das Kunstwerk unbefugt entwendet wurde.

Der entstandene Schaden beläuft sich nach Angaben der Künstler auf einen Betrag im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

Aufgrund des auffälligen Designs des Kunstwerks besteht die Möglichkeit, dass dieses insbesondere bei Schrottannahmestellen oder ähnlichen Betrieben wiedererkannt werden könnte.

Zeugenaufruf:

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem beschriebenen LKW oder dem Verbleib des Kunstwerks geben können, sich zu melden. Insbesondere werden auch Mitarbeitende von Schrott- und Recyclingbetrieben gebeten, entsprechende Wahrnehmungen mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Trier

Telefon: 0651-983-44150
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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