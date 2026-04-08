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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Kupferdiebstahl auf dem Friedhof von Gimbweiler

Gimbweiler (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch den 01.04.2025 und Freitag den 03.04.2026 wurde auf dem Friedhof in Gimbweiler eine Grabschale mit Messinglegierung von einem Grab entwendet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch weitere Gräber angegangen wurden. Die Polizeiinspektion Birkenfeld bittet Zeugen, bzw. Geschädigte sich mit der Polizeiinspektion in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld
Wasserschieder Straße 33
55765 Birkenfeld
Tel.: 06782-9910
pibirkenfeld@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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