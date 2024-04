Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Föhren

Föhren (ots)

Am Donnerstag, den 25.04.2024, kam es gegen 08:00 Uhr in der Waldstraße in 54343 Föhren zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Sattelzugmaschine mit Auflieger. Das Fahrzeuggespann streifte mit dem Hänger eine Grundstücksmauer sowie einen Laternenmast. Der Fahrer oder die Fahrerin des Sattelzugs entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Da es sich um ein Wohngebiet handelt, erscheint es möglich, dass der Fahrzeugführer im Umfeld der Waldstraße eine Baustelle beliefert hatte. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Schweich unter der 06502-91570 entgegen.

