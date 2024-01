Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung durch Feuer

Birkenfeld (ots)

Am frühen Morgen des 14.01.24 kam es gegen 02:55 Uhr in Birkenfeld zu einer Sachbeschädigung durch Feuer. Durch bislang unbekannte Täter wurde im Bereich der Verbandsgemeindeverwaltung Birkenfeld "Auf dem Römer" Feuerwerk abgebrannt. Eine der verbrauchten Feuerwerksbatterien wurde vor der VG in einem Sperrmüllcontainer entsorgt. Der Sperrmüll fing Feuer, durch den Brand wurde der Container beschädigt. Durch die hinzugezogene Feuerwehr sowie die Unterstützung von Personen vor Ort konnte die Ausbreitung des Feuers eingedämmt werden.

Wer kann Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben?

