POL-PDTR: Ungewöhnlicher Abbiegevorgang führt zum Führerscheinverlust

Kenn (ots) - In der Zeit vom 30.12.2023, 19:00 Uhr und 31.12.2023, 15:00 Uhr versuchten unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße "Am Tälchen" in Kenn zu gelangen. Sie scheiterten jedoch beim Versuch. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.500 EUR. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schweich unter 06502/91570. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Schweich Telefon: 06502-91570 Email: pischweich@polizei.rlp.de ...

mehr