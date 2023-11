POL-PDTR: Einbruchsversuch in Zweifamilienhaus

Trier (ots) - Aus einer Gesamtzahl von 174 Einsätzen (49 Strafanzeigen, 26 Verkehrsunfälle, 99 sonstige Einsätze) über das vergangene Wochenende vom 10. bis zum 13. November 2023 werden nachfolgende Anlässe näher beleuchtet: Fahrzeugbrände in Trier und an der Sauer Am vergangenen Freitag, 10.11.2023 mussten Feuerwehr und Polizei gleich zu zwei in Brand geratenen Fahrzeugbränden ausrücken. In den Mittagsstunden ...

mehr