Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht in der Feldstraße

Riol (ots)

In der Feldstraße in Riol ereignete sich vermutlich in der Zeit von Freitag, 21.10.2022, 16:00 Uhr bis Samstag, 22.10.2022, 09:00 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter PKW der Marke Citroen stark beschädigt wurde. Der/Die verantwortliche Unfallgegner/-in stieß mit dem PKW zusammen und entfernte sich anschließend unerkannt von der Unfallörtlichkeit, ohne den Pflichten eines Verkehrsteilnehmers nach einem Unfall nachzukommen. An dem Citroen entstand ein Sachschaden im oberen vierstelligen Bereich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schweich unter der 06502/9157-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell