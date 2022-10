Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf öffentlichem Parkplatz

Trier OT Ruwer (ots)

Der Polizei Schweich wurde eine Verkehrsunfallflucht gemeldet, die sich am Freitag, 21.10.2022 zwischen 07:30 und 10:30 Uhr zugetragen haben soll. In der Ruwerer Straße in Trier parkte ein schwarzer VW Multivan auf einem öffentlichen Parkplatz. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte den Lack (in Form eines Kratzers) auf der linken Seite des abgestellten PKW. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Schaden am geparkten VW dürfte im unteren vierstelligen Bereich liegen.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schweich unter 06502 9157 0 zu melden.

