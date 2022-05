POL-PDTR: Schwerer Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Hermeskeil (ots) - Am Mittwochabend, den 11.05.2022, kam es in dem Parkhaus in der St. Josef-Straße in Hermeskeil, zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr zu einem Diebstahl eines Motorradhelmes. Hierbei handelt es sich um einen schwarzen Motorradhelm der Marke "Rocc". Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/ 91510 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Trier ...

mehr