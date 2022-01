Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallbeschädigter Nissan Navara (Pick-up) gesucht! Trittbrett blieb an der Unfallstelle zurück!

Idar-Oberstein (OT Mittelbollenbach) (ots)

Verkehrsunfallflucht in Mittelbollenbach

Am 10.01.2022 ereignete sich gegen 01:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in 55743 Idar-Oberstein (OT Mittelbollenbach). Ein PickUp kam vermutlich aufgrund der Witterung nicht angepasster Geschwindigkeit in der Mittelbollenbacher Straße von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem Straßenschild, einem ordnungsgemäß geparkten PKW, sowie mit einem Unterstand für Mülltonnen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher in Richtung Kirchenbollenbach ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden im oberen vierstelligen Bereich.

Aufgrund aufgefundener Fahrzeugteile handelt es sich beim unfallverursachenden Fahrzeug vermutlich um einen grünen Nissan Navara (Pick-up).

Zeugen, welche Angaben zu dem Verkehrsunfall oder dem flüchtigen Fahrzeug machen können werden gebeten sich unter der 06781-5610 bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell