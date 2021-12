Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Ampelanlage durch Vandalismus beschädigt, Zeugen gesucht

Idar-Oberstein (ots)

In der Zeit zwischen dem 17.12.2021, 18:00 Uhr und dem 18.12.2021, 08:00 Uhr beschädigten bisher unbekannte Täter die Fußgängerampel in der Tiefensteiner Straße in Höhe der Abzweigung Harald-Fissler-Straße. Dabei wurden mehrere Leuchtelemente sowie deren Abdeckungen durch den oder die Täter teilweise zerstört. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer hat in der Nacht auf Samstag an der besagten Örtlichkeit verdächtige Personen gesehen oder Beobachtungen gemacht? Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein Kontakt aufzunehmen.

