Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Mandern (ots)

Am 17.12.2021, in dem Zeitraum von 12.00 Uhr bis 19.30 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten PKW in der Hans-Bilstein-Straße in Mandern. Der angegangene Kleinwagen stand von der Straße her frei einsehbar auf einem privaten Stellplatz vor einem Wohnhaus. Mittels spitzem Gegenstand wurde die Karosserie im linken vorderen Bereich über eine Länge von circa 40 cm zerkratzt. Zudem wurde die Dichtung der vorderen rechten Seitenscheibe beschädigt. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/91510.

