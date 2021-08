Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht im Aveler Tal

Am Samstag, den 28.08.2021 kam es um 16:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Aveler Tal in Trier. Der verantwortliche SUV, ein silber-grauer BMW Modell: X3, geriet aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit zwei am Seitenrand abgestellten PKW zusammen. Im Anschluss setzte er ohne zu Zögern zurück und flüchtete von der Unfallstelle in Fahrtrichtung Kohlenstraße/Petrisberg. Seine Flucht führte mutmaßlich durch die Robert-Schumann-Allee und durch die Sickingenstraße in Richtung Olewig.

Der verantwortliche Fahrzeugführer wird als ca. 40-50 Jahre alt mit grauen Haaren beschrieben. Der Unfallwagen müsste erhebliche Schäden im Frontbereich, insbesondere rechtsseitig, aufweisen. Insbesondere die Lichtanlage müsste stark beschädigt sein. Der Fremdschaden wird auf ca. 8000 EUR geschätzt.

Die Polizeiinspektion Trier bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Insbesondere wird nach Hinweisen über den aktuellen Aufenthaltsort des flüchtigen PKW und des verantwortlichen Fahrzeugführers gebeten.

