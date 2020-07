Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in der Hohlstraße

Idar-Oberstein (ots)

Am Samstag, 18.07.2020, zwischen 15:00 Uhr und 16:15 Uhr, wurde ein ordnungsgemäß am Straßenrand in der Hohlstraße geparkter PKW beschädigt. Vermutlich touchierte der unfallflüchtige Autofahrer beim Vorbeifahren den Außenspiegel des geparkten Renault Clio und verließ anschließend den Unfallort ohne sich bei dem Geschädigten oder der Polizei zu melden. Der Schaden liegt im unteren dreistelligen Bereich.

Potentielle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781/5610 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

www.polizei.rlp.de



Telefon: 06781 / 561-0

Telefax: 06781 / 561 -150

piidar-oberstein@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell