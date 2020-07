Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Kindertagesstätte

Kordel (ots)

In der Schulstraße in Kordel kam es in dem Zeitraum von Mittwoch, 08.07.2020, gegen 18:00 Uhr, bis Donnerstag, 09.07.2020, gegen 07:00 Uhr, zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in die dortige Kindertagesstätte. An zwei Fenstern konnten Hebelspuren festgestellt werden. Augenscheinlich konnten die unbekannten Täter nicht in die Räume der Kindertagesstätte eindringen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06502-9157-0 mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

