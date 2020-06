Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Einbruchsdiebstahl

Lückenburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter sucht in dem Zeitraum von Freitag, den 26.06.20 19:00 Uhr bis Montag den 29.06.20 10:30 Uhr ein Wohnanwesen in Ortsrandlage in Lückenburg auf. Der/die Täter versuchen erfolglos durch Aufhebeln der Haustür in das Wohnhaus zu gelangen. Dabei wurde die Haustür leicht beschädigt. Es entsteht ein Schaden im unteren dreistelligen Bereich. Bei dem Tatwerkzeug handelt es sich vermutlich um einen Schraubendreher.

Hinweise bezüglich der Täterschaft werden von der Polizeiinspektion Morbach entgegengenommen.

