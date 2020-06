Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl eines E-Bikes am Ruheforst in Niederhosenbach

Niederhosenbach (ots)

Am Dienstag, den 16.06.2020, kam es im Ruheforst Hunsrück in 55758 Niederhosenbach zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr zu einem Fahrraddiebstahl. Demnach wurde durch einen unbekannten Täter das Fahrrad, welches mittels eines Fahrradschlosses an einem Geländer abgeschlossen war, entwendet. Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein silber-/ rotfarbenes Mountain-Bike der Marke Rotwild RCC 0.2. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3200EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781/5610 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Telefon: 06781- 5610

piidar-oberstein@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell