Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl im Krankenhaus

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 17.05.2026 bis 22.05.2026 entwendete ein bisher unbekannter Täter die Geldbörse eines Patienten im Krankenhaus Wittlich aus einem Patientenzimmer.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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