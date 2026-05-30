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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl im Krankenhaus

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 17.05.2026 bis 22.05.2026 entwendete ein bisher unbekannter Täter die Geldbörse eines Patienten im Krankenhaus Wittlich aus einem Patientenzimmer.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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