Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Räuberische Erpressung

Wittlich (ots)

Am Samstag, den 10.02.2024, gegen 15:00 Uhr, kam es in Daun in der Burgstraße zu einer räuberischen Erpressung zum Nachteil eines Geschäftes für Gold- und Pelzankauf. Vier unmaskierte männliche Personen südländischen Aussehens, kräftige Statur, dunkel gekleidet, betraten die Geschäftsräume und forderten von den beiden zur Tatzeit im Geschäft anwesenden Mitarbeitern unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Gold und Geld. Anschließend kam es zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf die beiden Mitarbeiter des Geschäftes so verletzt wurden, dass sie ambulant im Krankenhaus versorgt werden mussten. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus dem Geschäft keine Ware von den Tätern erbeutet.

Im Bereich der Tatörtlichkeit in der Lindenstraße wurde ca. 10 Minuten vor der Tat ein verdächtiges Fahrzeug beobachtet, als es dort geparkt und von vier Personen verlassen wurde, auf die die Täterbeschreibung passt. Es handelt sich hierbei um einen dunklen VW Golf mit BO-Kennzeichen für Bochum, weiteres nicht bekannt. Das Fahrzeug flüchtete kurz nach der Tat wieder besetzt mit vier Personen entgegen der zulässigen Fahrtrichtung über die Arensbergstraße in unbekannte Richtung.

Wer hat zum besagten Zeitpunkt verdächtige Wahrnehmungen gemacht ? Hinweise werden von der Kriminalinspektion Wittlich unter Tel. 06571-9500-0 oder der Polizeiinspektion Daun 06592-96260 entgegen genommen.

