Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall in der Krankenhausstraße Bitburg

Bitburg (ots)

Am Donnerstag, den 12.10.2023, gegen 13:50 Uhr, kam es im Kreisverkehr an der Krankenhausstraße in Bitburg zu einem Verkehrsunfall. Konkret kam eine im Kreisverkehr befindliche Rollerfahrerin zu Sturz, nachdem ein wartepflichtiger weißer PKW unmittelbar vor ihr in den Kreisverkehr einfuhr. Die Fahrzeugführerin und die Rollerfahrerin verständigen sich zunächst darauf, dass alles in Ordnung sei. Jedoch vergaß die Rollerfahrerin sich Kennzeichen oder Personalien der Fahrzeugführerin zu notieren.

Die Fahrzeugführerin oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell