POL-PDWIL: Brand am Strommast

Gunderath (ots) - Im Zeitraum 08.05.2023 bis 22.05.2023 entwendeten bisher unbekannte Täter eine Baggerschaufel, einen sogenannten Tieflöffel von einem Bagger auf einer Baustelle in der Straße "Am Kurberg" in Gunderath. Der Abtransport dürfte in jedem Fall mittels Fahrzeug durchgeführt worden sein. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten ...

mehr