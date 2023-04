POL-PDWIL: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Holsthum und Prümzurlay

Bitburg (ots) - In der Zeit von Donnerstag, 06.04.2023 bis Samstag, 08.04.2023 wurden in der Gemeinde Seffern zwei Ortsschilder durch unbekannte Täter entwendet. Ein Ortsschild wurde an der L5 von Bitburg kommend und ein Ortsschild an der L34 von Sefferweich kommend entwendet. Bei einem Ortsschild wurde zusätzlich der Ständer des Schildes umgerissen. Personen die Hinweise dazu geben können, werden gebeten sich bei der ...

mehr