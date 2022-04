Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zeuginnen klären Verkehrsunfallflucht

Speicher (ots)

Am 09.04.2022 ereignete sich gegen 17:00 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe Markts in Speicher ein Verkehrsunfall. Ein 81-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Speicher touchierte beim Rangieren mit seinem Pkw ein dort geparktes Fahrzeug. Er setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zwei aufmerksame Zeuginnen, die den Unfallhergang beobachteten, wurden sofort tätig und notierten sich das amtliche Kennzeichen des flüchtenden Pkw. Die Frauen übergaben den Zettel nur wenig später an die geschädigte Fahrzeughalterin, als diese nichtsahnend zu ihrem Pkw zurückkehrte. Aufgrund der Hinweise der Zeuginnen konnte somit die Verkehrsunfallflucht zeitnah geklärt werden.

