Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl und Randale in der Kirche in Dreis-Brück

Dreis-Brück (ots)

Am 01.04.2022 zwischen 09:00 Uhr und 19:00 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter in die Pfarrkirche in Dreis-Brück, wo sie den Opferstock aufbrachen und in der Kirche randalierten.

So wurde eine "Tischdecke" auf dem Altar angesengt und Flüssigkeiten, vermutlich Getränke auf dem Altar und der Empore verteilt.

Das Vorgehen ließ auf jugendliches Handeln schließen. Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

