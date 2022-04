Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brandserie im Stadtgebiet

Wittlich (ots)

In der Nacht von Samstag/Sonntag, 02./03.04.2022, kam es zu insgesamt drei Bränden von Mülleimern im Stadtgebiet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand konnten die Mülleimer rechtzeitig gelöscht werden, so dass diese offensichtlich nicht beschädigt wurden. Gegen 02.40 Uhr geriet ein auf dem Rommelsbach-Parkplatz abgestellter VW Polo in Brand, der Pkw brannte vollständig aus. Mögliche Tatverdächtige konnten ermittelt werden. Für die weiteren Ermittlungen bittet die Polizei Wittlich dringend um Zeugenhinweise unter Tel. 06571 / 926-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell