Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Schwerer Verkehrsunfall mit 80 jährigem Fußgänger

Speicher (ots)

Am Freitag, dem 14.01.2022, kam es gegen 14:15 Uhr in der Weinstraße in Speicher zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Eine junge Fahrzeugführerin befuhr die Weinstraße in Richtung der Kapellenstraße und übersah den 80-jährigen Fußgänger auf der Fahrbahn. Durch den Zusammenstoß erlitt der Fußgänger schwerste Verletzungen und wurde ins Krankenhaus verbracht. Durch die Staatsanwaltschaft Trier wurde die Erstellung eines Verkehrsunfallgutachtens in Auftrag gegeben. Im Einsatz befanden sich zwei Rettungswagen, ein Notarzt, der Rettungshubschrauber der Air Rescue Luxembourg und die Polizeiinspektion Bitburg.

Zeugen die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich persönlich oder telefonisch bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.

