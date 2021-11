Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Neustraßburg - Zeugen gesucht

Bitburg (ots)

Am Montag, den 08.11.2021, in den frühen Morgenstunden, ereignete sich in Neustraßburg, Kölner Straße in Fahrtrichtung Schönecken ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein Pkw kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild und einem Gartenzaun. Der Fahrer des unfallverursachenden Pkw entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Unfallzeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Bitburg in Verbindung zu setzten.

