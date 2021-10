Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an PKW

Prüm (ots)

In der Nacht von Freitag, den 15.10.2021 auf Samstag, den 16.10.2021 kam es in der Spiegelstraße in Prüm zu einer Sachbeschädigung an einem PKW Opel Agila. Dabei beschädigten unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 22:30 Uhr und 12:00 Uhr den rechten Außenspiegel des geparkten Fahrzeuges.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Prüm (Tel: 06551/9420 oder Email pipruem.dgl@polizei.rlp.de) zu wenden.

