Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zeugenaufruf nach Alleinunfall in der Ortslage Karlshausen

Bitburg (ots)

Am Freitag, dem 06.08.2021, kam es gegen 13:40 Uhr zu einem Alleinunfall in der Hauptstraße in Karlshausen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 43-jähriger PKW-Fahrer zusammen mit seiner 3-jährigen Tochter die Hauptstraße in Karlshausen, als er auf Höhe der dortigen Grundschule infolge eines Sekundenschlafs links von der Fahrbahn abkam und mit dem dortigen Grundschulzaun sowie einem Verkehrsschild kollidierte.

Hierbei entstand lediglich Sachschaden.

Im Zuge der Unfallaufnahme konnten durch die eingesetzten Beamten beim Fahrzeugführer drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden.

Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte diesen Verdacht.

Dem Fahrzeugführer wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Zur gerichtsverwertbaren Feststellung der Fahrtüchtigkeit wurde eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei Bitburg bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder durch die Fahrweise gefährdet wurden, sich telefonisch unter 06561/9685-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell