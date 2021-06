Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 25.06.2021

Ereignis: Vandalismus, Unbekannte reißen Leitpfosten aus

Ort: K 36 Kirchweiler-Hinterweiler

Zeit: 23.06.2021, 18.00 Uhr bis 24.06.2021, 09.00 Uhr

Insgesamt 14 Leitpfosten rissen unbekannte Täter von Mittwoch auf Donnerstag entlang der K 36, zwischen den Ortslagen von Kirchweiler und Hinterweiler, aus dem Boden. Vier Stück wurden dabei beschädigt und vier weitere obendrein entwendet. Vor der Ortschaftaft Kirchweiler wurde zudem eine Warnbake samt Halterung abgetrennt und gestohlen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Daun, 06592-96260.

Ereignis: Seitenscheibe an PKW eingeworfen

Ort: Gerolstein, Wasserhaus "Lange-Hecke", L29/ K 33

Zeit: 24.06.2021, 16.00 Uhr bis 16.30 Uhr

Ein Autofahrer hatte seinen PKW kurze Zeit vor dem Wasserhäuschen "Lange Hecke", in Richtung Roth, abgestellt. Bei der Rückkehr stellte er fest, dass Unbekannte die Scheibe der Beifahrerseite zerstört hatten. Hierzu verwendeten der/die Täter offensichtlich einen Stein. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet. Die Polizei Gerolstein sucht nach Zeugen, insbesondere ein Radfahrer, welcher am Tatort vorbeifuhr, soll sich mit der Polizeiwache Gerolstein in Verbindung setzen, 06591-95260.

Ereignis: Unbekannte stehlen Antenne an PKW

Ort: Gerolstein, Sonnenweg

Zeit: 21.05.2021 bis 23.05.2021

Wie erst jetzt bekannt wurde, rissen unbekannte Täter die Funkantenne an einem geparkten Auto ab und nahmen diese mit. Die Polizei Gerolstein sucht nach Zeugen. Sollte es weitere Geschädigte in Tatortnähe geben, wenden diese sich ebenfalls an die Wache in der Radarstraße, 06591-95260.

