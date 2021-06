Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Betrunkener Radfahrer gestürzt

Reil (ots)

Am 24.06.21, 18.30 Uhr befuhr ein 36-jähriger Radfahrer die Moselstraße in Reil. Beim Abbiegen verlor er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle und stürzte. Hierbei wurde er leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer stark alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab einem Wert von über zwei Promille. Er wurde durch das DRK in ein Krankenhaus eingeliefert. Hier wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen den Radfahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

