Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort

Jünkerath (ots)

Am Samstag, den 29.05.2021, kam es auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in der Ortschaft Jünkerath in der Zeit zwischen 12:45 und 13:20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte ein dort geparktes Fahrzeug, Hyundai i30, im Bereich des Fahrzeughecks. Der besagte Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Prüm Tel: 06551/9420 zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell