POL-PDWIL: Sachbeschädigung an KFZ

Am vergangenen Samstag, gegen 18:30 Uhr, kam es zwischen einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes im REWE-Markt in Speicher und einem Kunden zu einer hitzigen Auseinandersetzung, weil der Mann der Maskenpflicht nicht nachkommen wollte und sich anschließend auf Aufforderung auch nicht vom Gelände des Supermarktes entfernte. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde der PKW des Mitarbeiters des Sicherheitsdienstes verkratzt. Wer die Situation beobachtet und Hinweise zu dem männlichen Kunden machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Bitburg unter Telefon 06561-96850 in Verbindung zu setzen.

