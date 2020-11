POL-PDWIL: Fahrraddiebstahl

Polizeidirektion Wittlich

SalmtalSalmtal (ots)

Salmtal Am Sonntag, 15.11.2020, zwischen 12.40 Uhr und 21.00 Uhr, wurde ein am Bahnhof in Salmtal, an einem Fahrradständer abgestelltes blau-graues Fahrrad (Umbau Rennrad/Trekkingrad) entwendet. Hinweise werden an die Polizei Wittlich, Tel. 06571 / 926-0, erbeten.

Rückfragen bitte an:

Sebastian Berg, POK

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571/926-0

Fax: 06571/926-150

piwittlich@polizei.rlp.de





