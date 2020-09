Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Vollbrand eines Gebäudes

Neumagen-Dhron (ots)

Am Freitagabend bemerkte der Eigentümer eines Betriebes Brandgeruch aus seinen Geschäftsräumen in der Realschulstraße. Bei einer Nachschau stellte er fest, dass sich das Ladegerät eines Kinderspielzeuges entzündet hatte. Nachdem die Räumlichkeiten des Betriebes in einen Vollbrand gerieten, schlugen die Flammen auf das angrenzende Wohnhaus über. Eine Person wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Sachschaden in Millionenhöhe. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. Aus den Feuerwehren Neumagen-Dhron, Piesport, Minheim, Wintrich, Mülheim, Kues und Wittlich; dem Katastrophenschutzzug Teileinheit Kinheim; dem DRK mit Organisationsleiter und der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues waren insgesamt über 150 Kräfte im Einsatz.

